Ex-BVB-Profi Mario Götze bestätigt Gespräche mit dem FC Bayern vor Transfer zur PSV Eindhoven

Zustande kam der Wechsel dennoch nicht, weil in München nicht alle restlos überzeugt waren. Vor allem Sportvorstand Hasan Salihamidzic habe sein Veto eingelegt, heißt es in Berichten. Götze landete, nachdem Borussia Dortmund den Vertrag nicht verlängerte, in Eindhoven, wo er bereits unverzichtbar für den Erfolg der Mannschaft geworden ist. In 13 Pflichtspielen war der ehemalige deutsche Nationalspieler an sieben Treffern beteiligt. Fehlte er in der Liga, gelang PSV kein Sieg.