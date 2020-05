Kommentar zum Götze-Aus beim BVB: Für einen Topklub reicht es nicht mehr

Wie sehr die Personalie Mario Götze die Leute noch immer elektrisiert, ließ sich auch am Wochenende wieder feststellen. Nachdem Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc die erwartbare Trennung zum Saisonende bekanntgegeben hatte, explodierten die Diskussionen im Netz, in den sozialen Medien und Talkrunden – dabei dürfte wirklich niemand mehr überrascht über diese Entscheidung gewesen sein: 74 Einsätze inklusive 13 Treffern in vier Jahren sind zu wenig für einen derart begnadeten – und teuren – Offensivspieler bei einem Topklub.