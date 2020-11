Götze reagiert auf Löw-Aussagen: "EM ein großer Traum" – Bierhoff: "Immer ein Thema"

"Wir verlieren auch ihn nicht aus den Augen, ganz klar" – mit diesen Worten hat Bundestrainer Joachim Löw seinem WM-Torschützen Mario Götze im SPORTBUZZER-Interview Hoffnung auf eine DFB-Comeback gemacht. Die guten Leistungen, die Götze seit seinem Wechsel zur PSV Eindhoven abruft, sind auch Löw nicht verborgen geblieben. Er habe sich gefreut, dass Götzes Start beim Top-Klub in der Eredivisie so gut gelaufen ist. "Er wirkt sehr frisch und sehr agil, die Freude ist ihm anzumerken", sagte Löw. Nun hat Götze auf die Aussagen reagiert – mit einer Ansage in Richtung EM 2021. Anzeige

"Ich würde mich freuen, wieder für die Nationalmannschaft auflaufen zu dürfen", sagte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler der Bild. Und auch wenn sein letztes Länderspiel inzwischen knapp drei Jahre zurückliegt, hat er dieses Ziel auch nicht aufgegeben: "Die EM ist ein großer Traum für mich, gerade weil ich beim vergangenen WM-Turnier 2018 erstmals nicht dabei war. Mein Hunger auf Titel ist inzwischen noch größer geworden", gab sich Götze selbstbewusst. Mit dem Bundestrainer habe er – anders als manch anderer ehemaliger DFB-Star – indes "immer mal wieder" Kontakt.

Nicht nur Löw eröffnete Götze indes Chancen auf ein Nationalmannschafts-Comeback. Auch DFB-Manager Oliver Bierhoff bekundete auf einer Pressekonferenz am Montag noch einmal, dass der Mittelfeld-Mann nicht abgeschrieben ist: "Man weiß, dass Jogi kein Freund davon ist, in Hauruck-Aktionen Spieler zu holen oder zurückzuholen", sagte Bierhoff zwar, erklärte aber auch: "Wenn er weiter die Form hält, kann Mario Götze immer ein Thema sein." Zumindest vom Einstand in Einhoven ist auch Bierhoff überzeugt: "Es freut mich, dass Mario direkt den schnellen Anschluss geschafft hat. Es ist nicht so, dass es leicht ist, in einem neuen Land Anschluss zu finden. Das weiß ich aus eigener Erfahrung."

Götze: "Ich bin glücklich, wie mein Start mit PSV verlaufen ist"

Seit seinem Wechsel zur PSV hatte der 28-Jährige auf Anhieb mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. In seinen bisherigen sechs Spielen für die Niederländer gelangen ihm drei Treffer - zuletzt traf er am Sonntag beim 3:0-Erfolg gegen Willem II Tilburg. "Ich bin glücklich, wie mein Start mit PSV verlaufen ist", befand Götze nun auch. Während sein neuer Teamkollege Philipp Max für das DFB-Team nominiert wurde, fehlt Götze allerdings noch.