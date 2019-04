Unglaublich, aber wahr: BVB-Star Reus legt Freund Mario Götze in Freiburg erstmals Tor vor - "Wurde Zeit"

Beim 4:0-Sieg von Borussia Dortmund in Freiburg war die überraschende Bundesliga-Premiere perfekt: Marco Reus hat seinem Kumpel Mario Götze zum ersten Mal ein Tor vorgelegt. Der Dortmunder Kapitän hatte den Treffer von Götze zum zwischenzeitlichen 3:0 in der 79. Minute vorbereitet. Die beiden BVB-Stars spielen aktuell in der vierten Saison zusammen (2012/13 und seit 2016/17) und gelten als Traumduo. Vor allem in der Meister-Saison vor sechs Jahren waren Reus und Götze ein eingespieltes Team.