Bericht: David Beckham wollte Ex-BVB-Profi Mario Götze zu Inter Miami locken

Der frühere englische Superstar David Beckham wollte Mario Götze offenbar zu Inter Miami in die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) locken. Wie die Bild berichtet, sei bei Götzes früherem Berater Prof. Dr. Peter Duvinage eine entsprechende Anfrage mit der Aussicht auf ein mögliches Jahresgehalt in Höhe von sieben Millionen Dollar eingegangen. Nachdem die Offerte an Götze herangetragen wurde, habe dieser diese jedoch abgelehnt. Laut Bild sehe der derzeit vereinslose WM-Held von 2014 seine Zukunft auch weiterhin in Europa.

Hier war er in den vergangenen Wochen unter anderem mit der AS Monaco von Trainer Niko Kovac und verschiedenen Klubs aus der italienischen Serie A in Verbindung gebracht worden. Von wirklich konkreten Angeboten war zuletzt aber nichts in die Öffentlichkeit gedrungen. Ein Engagement in der international wenig renommierten MLS, wo Inter Miami von Miteigentümer Beckham seit diesem Jahr am Spielbetrieb teilnimmt, wäre für Götze nach seiner schwierigen Zeit bei Borussia Dortmund ein weiterer Rückschritt gewesen.

