Bericht: Ex-BVB-Profi Mario Götze auf Transfer-Wunschliste von Kovac-Klub AS Monaco

Über acht Monate nach seinem Aus beim FC Bayern hat Niko Kovac einen neuen Job gefunden. Der 48 Jahre alte Trainer hat bei der AS Monaco einen Dreijahres-Vertrag unterzeichnet. Neben dem Ex-FCB-Coach könnten die Monegassen nun einen weiteren Neuzugang mit Münchner Vergangenheit an Land ziehen: Einem Bild-Bericht zufolge sollen die Verantwortlichen des Klubs aus dem Fürstentum ihre Fühler nach Mario Götze ausgestreckt haben.

Aktuell ist der deutsche WM-Held von 2014 vereinslos, nachdem er bei Borussia Dortmund seinen Abschied gegeben hatte. Der 28-Jährige soll mehrere Optionen haben, dem Bericht zufolge gehören neben Monaco auch der FC Sevilla, AC Mailand und AC Florenz zu den Interessenten. Zudem wurde der Bundesligist Hertha BSC mit der Personalie Götze in Verbindung gebracht. SPORTBUZZER-Kolumnist Michael Rummenigge hält auch ein Karriereende Götzes im Stile von André Schürrle für möglich, der seine Profi-Laufbahn im Alter von 29 Jahren beendet hat. "Ich will nicht ausschließen, dass Mario Götze in diesem Sommer eine Entscheidung treffen könnte, die der von Schürrle sehr ähnlich ist", erklärte der ehemalige Bundesliga-Profi.