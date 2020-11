Deutscher Doppelpack: Götze und Neu-Nationalspieler Max schießen PSV zum Sieg gegen Willem II

Die PSV Eindhoven ist in der niederländischen Eredivisie weiter auf dem Vormarsch. Nachdem die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt bereits am vergangenen Spieltag mit einem 4:0 gegen ADO Den Haag glänzen konnte, bezwang die PSV am Sonntagabend auch Willem II Tilburg mit 3:0 (2:0). Damit bleibt Eindhoven dem Spitzenduo Ajax Amsterdam und Vitesse Arnheim, das zuvor im Gleichschritt gewonnen hatte, als Tabellendritter bei zwei Punkten Rückstand auf den Fersen. Anzeige

Neu-Nationalspieler Philipp Max hatte den 24-maligen niederländischen Meister früh auf die Siegerstraße gebracht. Der 27-Jährige verwertete einen Diagonalball von Pablo Rosario mit einem kraftvollen Schuss zur Führung (14.). Und die PSV setzte in Person von Mario Götze nach. Der WM-Held von 2014 vollendete nach einem Zuspiel von Denzel Dumfries mit einem gefühlvollen Schlenzer nur sieben Minuten nach dem Führungstreffer zum 2:0 (21.). Es war bereits sein drittes Tor im sechsten Pflichtspiel seit seinem Wechsel in die Eredivisie. Eine halbe Stunde vor dem Ende schwächten sich die Gäste dann selbst, Ex-Bayern-Spieler Derrick Köhn musste nach einer Roten Karte vorzeitig vom Feld (63.). Der Erfolg Eindhovens geriet nicht mehr in Gefahr, Donyell Malen erhöhte kurz vor Schluss sogar noch auf 3:0 (82.).