Holland-Presse feiert Mario Götze: "PSV-Talente können viel von diesem Schnelldenker lernen"

Tatsächlich hatte Götze bei seinem Debüt am Sonntag bei PEC Zwolle schon nach neun Minuten das 1:0 erzielt, als er einen verunglückten Rückpass abfing und eiskalt einnetzte. "Es war sehr wichtig, dass wir in der ersten Halbzeit getroffen haben und noch dazu so früh. Ich bin einfach froh, dass ich in dieser Hinsicht helfen konnte", sagte der 28-Jährige: "Für mich persönlich war es sehr gut, wieder auf dem Platz zu stehen, zu treffen, dem Team zu helfen - das ist großartig."