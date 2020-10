Neun Minuten bis zum ersten Tor: Mario Götze mit Traumstart bei der PSV Eindhoven

Was für ein Einstand! Mario Götze hat bei der PSV Eindhoven ein Traum-Debüt hingelegt und nur knapp neun Minuten für seinen ersten Treffer im Trikot des 24-maligen niederländischen Meisters benötigt. Der WM-Held von 2014 erzielte beim 3:0 (3:0) bei PEC Zwolle das 1:0 und war damit maßgeblich daran beteiligt, dass sein neuer Klub die Tabellenführung in der Eredivisie übernahm. Die noch ungeschlagenen Eindhovener liegen im Klassement nach fünf Spieltagen jeweils einen Punkt vor Ajax Amsterdam und Vitesse Arnheim. Die weiteren Treffer gegen Zwolle gelangen Cody Gakpo (18.) und Donyell Malen (39.).

Clint Leemans wollte den Ball zum früheren Bremer Michael Zetterer im Zwolle-Tor zurückspielen, doch Götze roch den Braten und fing den Pass im Sprint ab. Anschließend ließ er Zetterer keine Chance und verwandelte eiskalt. Nicht ganz so gut wie für Götze verlief der Sonntagnachmittag hingegen für die beiden anderen Deutschen in der PSV-Startelf. Mit einer unfreiwilligen Co-Produktion, bei der der frühere Augsburger Philipp Max den Ball verlor und der ehemalige Stuttgarter Timo Baumgartl seinen Gegner zu Fall brachte, verursachte das Duo nach 30 Minuten einen Foulelfmeter. Der von RB Leipzig ausgeliehene Yvon Mvogo im PSV-Tor parierte den Strafstoß von Reza Ghoochannejhad und korrigierte die Fehlerkette der Kollegen.

Nach 67 Minuten war das Götze-Debüt beendet

Für Götze war die Begegnung in der 67. Minute schließlich beendet. Der frühere Leverkusener Bundesliga-Trainer Roger Schmidt, der inzwischen bei der PSV auf der Bank sitzt und maßgeblich an der Verpflichtung des 63-maligen deutschen Nationalspielers beteiligt war, ersetzte seinen neuen Star durch Youngster Mohammed Ihattaren. Am Donnerstag steht für Eindhoven, bei denen Bayern-Leihgabe Adrian Fein drei Minuten vor dem Ende ebenfalls noch zum Debüt kam, der Europa-League-Auftakt gegen den spanischen Vertreter FC Granada an.