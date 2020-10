Nach Transfer zur PSV Eindhoven: Mario Götze träumt von DFB-Comeback - "Möchte wieder zurück"

Neuer Klub, neue Herausforderungen und ein wiederbelebtes Ziel: Nach seinem überraschenden Wechsel zur PSV Eindhoven in die niederländische Eredivisie nimmt Mario Götze auch eine Rückkehr zum DFB ins Visier. „Definitiv möchte ich wieder zurück in die Nationalmannschaft“, sagte der offensive Mittelfeldspieler am Donnerstag bei seiner offiziellen Vorstellung beim Europa-League-Teilnehmer. „Ich bin gerade 28 Jahre alt. Ich habe immer noch große Ambitionen“, erklärte er vor Medienvertretern. Erst einmal aber wolle er bei seinem neuen Klub ankommen, seine volle Fitness wieder erlangen und spielen. „Das ist das Hauptziel.“

Götze zuletzt im November 2017 von Löw nominiert

Götze stand vor fast drei Jahren zuletzt im Kader von Bundestrainer Joachim Löw. Der 63-malige Auswahlakteur wurde beim 2:2 gegen Frankreich am 14. November 2017 eingewechselt. Er verpasste damit auch die aus deutscher Sicht missratene WM 2018 in Russland, als das DFB-Team bereits in der Vorrunde gegen Mexiko (0:1), Schweden (2:1) und Südkorea (0:2) scheiterte. Bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien hatte Götze im Finale das entscheidende Tor zum 1:0 gegen Argentinien erzielt und die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zum vierten WM-Titel geschossen.

Ex-BVB-Star rechnet nicht mit PSV-Debüt in Zwolle

Nach mehr als zehn Jahren in der Bundesliga mit den Stationen Dortmund (2009 bis 2013 und 2016 bis 2020) und FC Bayern München (2013-2016) sucht Götze beim 24-maligen niederländischen Meister eine neue Herausforderung. „Das Wichtigste für mich ist, Fußball zu spielen, Vollgas zu geben und dann auch die Spiele zu gewinnen. Das ist die Priorität, die ich als Sportler und Athlet habe“, sagte Götze. In Dortmund kam er zuletzt nur auf 15 Bundesliga-Einsätze und spielte in den Planungen von Trainer Lucien Favre keine Rolle mehr.