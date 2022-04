Starker Mario Götze kann PSV-Aus nicht verhindern: Leicester City im Halbfinale der Conference League

Trotz eines vor allem im ersten Durchgang bärenstarken Mario Götze hat die PSV Eindhoven den Einzug ins Halbfinale der Conference League verpasst. Nach einem 0:0 im ersten Duell verlor der niederländische Vizemeister das zweite Duell mit Leicester City 1:2 (1:0) und verabschiedete sich in der Runde der letzten acht Mannschaften aus dem Wettbewerb. Dabei schien lange vieles zu Gunsten der PSV zu laufen. Auf Zuspiel von Götze gelang Eran Zahavi das 1:0 für die Gastgeber (27.). In der Schlussphase drehte der Premier-League-Klub dann auf und drehte die Begegnung durch Treffer von James Maddison (77.) und Ricardo Pereira (88.).

In der Vorschlussrunde am 28. April und 5. Mai geht es für Leicester nun gegen den Sieger des Duells zwischen der AS Rom und dem FK Bodö/Glimt. Das Hinspiel hatten die Norweger gegen die Mannschaft von Star-Trainer Jose Mourinho 2:1 gewonnen. Das Rückspiel steht am Donnerstagabend an.