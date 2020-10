Aufstellung fix! Mario Götze steht beim Spiel in Zwolle in der Startelf der PSV Eindhoven

Mario Götze gibt sein Debüt für die PSV Eindhoven. Knapp zwei Wochen nach seiner Unterschrift beim niederländischen Ehrendivisionär steht der deutsche WM-Held von 2014 in der Startelf für das Punktspiel am Sonntag (16.45 Uhr) bei PEC Zwolle. Seinen zuvor letzten Einsatz in einem Pflichtspiel hatte der 28-Jährige am 26. Mai, als er bei der 0:1-Niederlage von Borussia Dortmund gegen den FC Bayern von Trainer Lucien Favre für die letzten zehn Minuten aufs Feld beordert worden war. Mit dem ehemaligen Augsburger Philipp Max und dem früheren Stuttgarter Timo Baumgartl stehen zwei weitere Deutsche in der PSV-Anfangsformation gegen Zwolle.