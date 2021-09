Mario Götze "glücklich" über Tor beim 2:2 von PSV Eindhoven: "Auf diese Leistung können wir aufbauen"

Die deutschen Akteure haben mit gemischten Gefühlen auf das 2:2 der PSV Eindhoven zum Start in die Europa-League-Saison reagiert. Torschütze Mario Götze sagte, er sei "stolz auf das Team und glücklich, dass ich mit meinem Tor helfen konnte", auch wenn es nicht zum Sieg gerreicht habe. "Auf diese Leistung können wir aufbauen", schrieb er in den sozialen Netzwerken nach dem Heimspiel gegen Real Sociedad San Sebastian am Donnerstagabend.

