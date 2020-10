Ohne Mario Götze: PSV Eindhoven muss gegen Vitesse Arnheim Dämpfer hinnehmen

Ohne den verletzten Mario Götze und zahlreiche weitere Stammspieler hat die PSV Eindhoven im Titelkampf der niederländischen Eredivisie einen erheblichen Dämpfer erlitten. Das Team des früheren Bundesliga-Trainers Roger Schmidt musste sich am Sonntag im Top-Duell bei Vitesse Arnheim mit 1:2 (0:1) geschlagen geben und verpasste die Rückkehr an die Tabellenspitze. Dort thront mit zwei Punkten Vorsprung nun Ajax Amsterdam, das am Samstag einen 13:0-Rekordsieg bei VVV Venlo gefeiert hatte. Auch Arnheim zog durch den ersten Sieg gegen die PSV seit 1997 an Eindhoven vorbei.