Mario Götze schließt Sommer-Abgang aus Eindhoven aus: "Ich denke nicht daran"

Mario Götze verschwendet keine Gedanken an einen vorzeitigen Abschied von PSV Eindhoven. "Ich denke nicht daran, zu gehen. Wir haben eine große Chance, die Champions League zu erreichen, als Team zu wachsen und vielleicht ein paar Titel zu gewinnen", sagte der Weltmeister von 2014 gegenüber ESPN NL. Das Wichtigste sei nun, "die kommenden Duelle zu gewinnen", so Götze weiter. Damit spielt der 29-Jährige auf die Duelle mit Galatasaray Istanbul in der Qualifikation zur Königsklasse an, die am 21. und 28. Juli ausgespielt werden. Anzeige

Der langjährige Dortmunder war im vorigen Oktober ablösefrei vom BVB in die Niederlande gewechselt, wo er für die PSV in 25 Spielen sechs Tore erzielte und sieben weitere Treffer vorbereitete. Der Ex-Nationalspieler hatte in Eindhoven unter Trainer Roger Schmidt nach durchwachsenen Jahren langsam wieder den Weg zu alter Stärke gefunden. Daran will der Ex-Nationalspieler nun anknüpfen, sein Vertrag läuft noch bis 2022. Mit PSV will er auch europäisch Furore machen.