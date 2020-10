SPORTBUZZER-Schalte: "Fit wie lange nicht mehr" – So lief das Heimdebüt von Mario Götze in Eindhoven

Zwei Spiele, zwei Tore: Mario Götzes Start bei der PSV Eindhoven verläuft vielversprechend. Erst traf er am Wochenende im Ligaspiel beim PEC Zwolle (Endergebnis 3:0) und verhalf seinem Klub damit zum Sprung an die Tabellenspitze der Eredivisie. Dann erzielte er am Donnerstagabend bei seinem Heimdebüt im Europa-League-Spiel gegen den spanischen Vertreter FC Granada das Tor zur 1:0-Führung kurz vor der Pause. Und auch wenn die PSV am Ende ohne den zur Halbzeit angeschlagen ausgewechselten Götze noch 1:2 verlor, scheint klar: Der deutsche WM-Held von 2014 ist nach einer schwierigen Zeit bei Borussia Dortmund auf dem Weg zurück zu alter Form.