"Großartig": Götze freut sich über Tor-Debüt für Eindhoven – und sieht noch Luft nach oben

Nur neun Minuten dauerte es, bis die Fans der PSV Eindhoven erstmals ein Tor ihres prominenten Neuzugangs bejubeln durften. Mario Götze hat in seinem ersten Spiel für den neuen Verein einen traumhaften Einstand gefeiert. Schon in der Anfangsphase seines ersten Auftritts gegen PEC Zwolle schoss er seinen ersten Treffer und legte damit den Grundstein für den späteren 3:0-Sieg seiner Mannschaft. Nach dem Schlusspfiff war der Weltmeister von 2014 entsprechend zufrieden mit seiner Leistung, auch wenn er nur ungern darüber sprach.

Stattdessen wollte er im englischsprachigen Interview mit dem klubeigenen TV lieber über die Performance seines Teams sprechen, die in der Eredivisie an der Tabellenspitze steht. "Es war sehr wichtig, dass wir in der ersten Halbzeit getroffen haben und noch dazu so früh. Ich bin einfach froh, dass ich in dieser Hinsicht helfen konnte", sagte der 28-Jährige und ergänzte: "Für mich persönlich war es sehr gut, wieder auf dem Platz zu stehen, zu treffen, dem Team zu helfen - das ist großartig."