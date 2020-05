Nach Götze-Aus beim BVB: Lothar Matthäus empfiehlt Hertha BSC Transfer von Ex-DFB-Star

BVB-Sportdirektor Michael Zorc machte am Samstagnachmittag das offiziell, was viele schon länger vermutet hatten: Mario Götze wird Borussia Dortmund im Sommer verlassen. Der Vertrag mit dem 27-Jährigen wird nicht verlängert, Götze kann also in der nächsten Transfer-Periode ablösefrei wechseln. Lothar Matthäus glaubt, dass Götze schnell einen neuen Verein finden wird. "Er wird einen neuen Verein suchen und einen neuen Verein finden.. Er war engagiert und fleißig. Sein Können blitzt noch auch noch auf", sagte der ehemalige Weltklasse-Spieler bei Sky. Und einen passenden neuen Arbeitgeber für Götze hat Matthäus auch schon im Blick: Hertha BSC.