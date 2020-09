Michael Rummenigge über die Vereinssuche von Mario Götze: "Er verliert langsam die Nerven"

Rummenigge: Finanzielle Forderung von Götze "überzogen"

Der frühere Bundesliga-Profi des FC Bayern und von Borussia Dortmund weiter: "Es gab wohl Anfragen und Angebote, aber seine Forderungen mit Blick auf Gehalt und Handgeld sind derart überzogen, dass die Vereine abgewunken haben. Nun wird es eng. Denn wo soll er hinwechseln? Für die Premier League ist er zu langsam. In der Bundesliga käme vielleicht Hertha in Frage, aber die wollen ihn auch nicht. An den Spekulationen um die AS Monaco ist definitiv nichts dran." Die Alternativen scheinen für Götze, dessen Vertrag beim BVB am 30. Juni ausgelaufen war, also zunehmend weniger zu werden.