Zukunft von Mario Götze offen: Die möglichen Wechsel-Ziele des BVB-Stars

Offen bleibt indes, für welchen Verein der 27-Jährige ab der kommenden Saison aufläuft. Die Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Jürgen Klinsmann und Hertha BSC halten sich hartnäckig. Ein Dementi gab es von Seiten der Hertha bisher nicht. Auch außerhalb der Bundesliga wird die Vertragssituation Götzes einige Interessenten auf den Plan rufen. So gilt unter anderem Serie-A-Spitzenreiter Inter Mailand als potenzieller Kandidat. Wer darüber hinaus als zukünftiger Arbeitgeber des BVB-Stars in Frage kommt, erfahrt ihr hier.

Götze mit Leistungsabfall

Mario Götze blieb in der ersten Saisonhälfte hinter den Erwartungen zurück. Nachdem er in der Rückrunde der Vorsaison an insgesamt zwölf Treffern direkt beteiligt war und Hoffnungen auf eine Rückkehr zu alter Stärke schürte, kam er in der laufenden Spielzeit auf lediglich einen Einsatz über 90 Minuten. In seinen bisherigen elf Liga-Partien gelangen Götze drei Tore - offenbar zu wenig für den BVB, um seinen Vertrag ohne Gehaltskürzung zu verlängern.