Mario Götze trifft bei PSV-Gala: Eindhoven darf in der Conference League weiter vom Titel träumen

Nach dem Achtelfinale stehen für die verbliebenen acht Mannschaften am 7. sowie am 14. April die Viertelfinalpartien an. Die Auslosung erfolgt am Freitag. Die beiden Halbfinalspiele finden am 28. April und am 5. Mai statt. Die beiden Finalisten treffen sich am 25. Mai im Air Albania Stadium in der albanischen Hauptstadt Tirana zum Endspiel um den ersten Sieg der UEFA Conference League. Deutsche Teams sind nach dem Vorrunden-Aus von Union Berlin nicht mehr dabei.