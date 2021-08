Mario Götze trifft und feiert ersten Titel mit PSV: Eindhoven holt Supercup gegen Double-Sieger Ajax Amsterdam

In der Champions-League-Qualifikation läuft es bereits nach Plan - und jetzt ist auch noch der erste Titel fix: Die PSV Eindhoven um Mario Götze hat sich bei ihrem starken Start in die Pflichtspiel-Saison mit dem Gewinn des Supercups in den Niederlanden belohnt. In der Partie gegen Meister und Pokalsieger Ajax Amsterdam vor 25.000 Fans in der Amsterdamer Johan-Cruyff-Arena setzte sich die Mannschaft des deutschen Trainers Roger Schmidt mit 4:0 (2:0) durch. Die Treffer für die PSV erzielten Nonso Madueke (2. und 29. Minute), Yorbe Vertessen (76.) und Götze (89.). Ajax spielte seit der 40. Minute in Unterzahl. Nicolas Tagliafico sah wegen eines harten Foulspiels am Ex-Leverkusener André Ramalho die Rote Karte. Anzeige

Für Götze ist die Johan-Cruyff-Schale, wie der Supercup in den Niederlanden offiziell heißt, die erste Trophäe, die er mit Eindhoven gewonnen hat. Der Weltmeister von 2014 wechselte 2020 ablösefrei von Borussia Dortmund zum holländischen Top-Klub und ist seitdem Stammspieler. Götze, der wie Nationalspieler Philipp Max gegen Ajax von Beginn an spielte, lieferte auch im Supercup eine erneut starke Leistung im Mittelfeld ab - und bestätigte mit dem Treffer zum 4:0-Endstand seine Glanzform, die er in den vergangenen Wochen bereits in der Champions-League-Qualifikation gezeigt hatte.