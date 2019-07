Mario Götze: Verhandlungen mit BVB sollen stocken - Ablösefreier Wechsel 2020 wohl Thema

Was läuft da zwischen Mario Götze und Borussia Dortmund ? Der Kicker berichtet aktuell über Stillstand in den Verhandlungen zwischen dem WM-Finaltorschützen von 2014 und dem BVB über einen neuen Vertrag. Sein aktueller läuft Ende der Saison aus. Beide Parteien sollen eine unterschiedliche Vorstellung über das Gehalt haben - und Dortmund könnte stur bleiben.

BVB und Mario Götze: Gehalt sorgt wohl für Schwierigkeiten

"Stand jetzt ist: Ich habe ein Jahr Vertrag und fühle mich in der Bundesliga wohl. Ich bin sehr entspannt. Ich wollte die Saison vernünftig spielen", sagte Götze noch im Juni im Interview mit Spox und DAZN. Und das tat er auch Der 27-Jährige überzeugte bei Vizemeister Borussia Dortmund mit konstant guten Leistungen, spielte sich sogar nach über zweieinhalb Jahren Absenz in der Nationalmannschaft zumindest wieder in das Blickfeld von Bundestrainer Joachim Löw. Jeweils sieben Tore und Vorlagen waren eine gute Ausbeute in 26 Bundesliga-Spielen.