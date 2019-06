Mario Götze: Vertragsverlängerung in Dortmund? Das sagt der BVB-Star

Er war eine der positiven BVB-Überraschungen in der vergangenen Saison: Mario Götze überzeugte bei Vizemeister Borussia Dortmund mit konstant guten Leistungen, spielte sich sogar nach über zweieinhalb Jahren Absenz in der Nationalmannschaft zumindest wieder in das Blickfeld von Bundestrainer Joachim Löw. Jeweils sieben Tore und Vorlagen sind eine gute Ausbeute in 26 Bundesliga-Spielen. Doch wo spielt Götze in der kommenden Saison? Der Vertrag des BVB-Stars läuft im Sommer 2020 aus. Zuletzt gab es Gerüchte über ein Interesse des FC Arsenal am 27-Jährigen. In einem Interview mit Spox und DAZN hat sich Götze nun über eine mögliche Vertragsverlängerung in Dortmund geäußert.