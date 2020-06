Liverpool-Coach und Förderer Jürgen Klopp: Diesen Klub braucht Götze jetzt - "Dann sehen wir den alten Mario"

Dass Mario Götze Borussia Dortmund zum Saisonende verlässt, ist längst beschlossene Sache. Weniger klar ist noch, wohin es den 28-Jährigen im Sommer zieht. Geht es nach Jürgen Klopp, unter dem Götze seine ersten Schritte als Profi beim BVB machte, braucht der Offensivspieler nun einen neuen Klub, in dem er nicht das Gefühl habe, "in jedem Spiel gleich die Welt verändern" zu müssen, so der Trainer des FC Liverpool gegenüber Sky.