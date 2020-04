Bericht: Lazio Rom will Transfer von BVB-Star Mario Götze - Italiener hoffen auf Klose-Effekt

Für welchen Klub BVB-Profi Mario Götze nach dem Sommer spielen wird, ist noch immer völlig offen. Der Vertrag des Offensivspielers läuft in diesem Jahr aus - er wäre demnach ablösefrei zu haben. Dieser Umstand lässt den italienischen Klub Lazio Rom wohl aufhorchen. Nach Informationen der Gazzetta dello Sport soll der Serie-A-Klub Interesse an Götze haben und den 27-Jährigen verpflichten wollen.

Lazio erhofft sich von einer möglichen Götze-Verpflichtung einen ähnlichen Effekt wie mit dem Transfer von Miroslav Klose im Jahr 2011. Der langjährige Nationalstürmer und WM-Rekordtorschütze wechselte damals ablösefrei vom FC Bayern in die italienische Hauptstadt. Sofort avancierte er dort zum Stammspieler und Leistungsträger. In seiner Zeit bei Lazio erzielte der heutige Bayern-Nachwuchscoach 63 Tore in 171 Pflichtspielen - eine starke Quote. Eine ähnliche Entwicklung traut Lazio offenbar auch Götze zu.

Problematisch könnte jedoch das Gehalt des Weltmeisters von 2014 sein. So sollen die Römer, auch durch die Corona-Krise bedingt, höchstens ein Salär in Höhe von vier Millionen Euro pro Jahr zahlen können. Dies würde erhebliche Gehaltseinbußen für Götze bedeuten. Berichten zufolge soll er in Dortmund derzeit angeblich zehn Millionen Euro pro Saison verdienen. Zuletzt war er bei den Schwarz-Gelben jedoch nur sporadisch zum Einsatz gekommen. Dass Götze seinen Vertrag beim BVB daher verlängert, gilt als höchst unwahrscheinlich.

