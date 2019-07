Transfer-Wirbel um Mario Mandzukic: BVB und FC Bayern sollen an Juventus-Stürmer dran sein

Mario Mandzukic könnte noch in diesem Sommer in die Bundesliga zurückkehren - doch gibt der Kroate sein Comeback beim FC Bayern oder zieht es ihn doch, wie schon im Mai berichtet, zu Borussia Dortmund? Dazu grassierten am Dienstag gleich zwei Berichte. So behauptet Nicolò Schira, der Transfer-Experte der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport, dass der BVB mit dem aktuellen Mandzukic-Klub Juventus Turin in Gesrpächen sein soll und weiter auf einen Transfer beharrt. Dagegen bringt die Sport Bild den 33-Jährigen als Backup für Stürmer Robert Lewandowski ins Spiel.