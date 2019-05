Sommer-Transfer: Mario Mandzukic zum BVB? Berater Sammer soll zu Juve-Stürmer raten

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen. ©

Mandzukic zum BVB? Sammer und der Kroate kennen sich vom FC Bayern

Mandzukic zum BVB? Mit ihm hätten die Dortmunder einen treffsicheren (31 Tore für Juventus in 118 Pflichtspielen), kräftigen und großen (1,90 Meter) echten Mittelstürmer. Doch Mandzukic könnte teuer werden. Der 33-Jährige besitzt bei Ronaldo-Klub Juventus Turin noch einen Vertrag bis 2021. Sein Marktwert wird vom Portal transfermarkt.de auf 25 Millionen Euro geschätzt. In der Serie A erzielte er in dieser Saison neun Treffer in 25 Ligaspielen, zehn verpasste er verletzungsbedingt.