Bericht: Mario Mandzukic vor Wechsel zu Manchester United - Tausch mit Lukaku möglich

Nach Informationen der Daily Mail steht Mario Mandzukic von Juventus Turin kurz vor einem Wechsel zu Manchester United. Die Red Devils würden demnach eine Ablöse in Höhe von rund 16 Millionen Euro an den italienischen Serienmeister überweisen, schreibt das Blatt. Allerdings soll auch ein Spielertausch mit Romelu Lukaku im Raum stehen. Dann würde die Ablöse in der Transfersumme für den Belgier verrechnet werden.

Zuvor war auch über einen Spielertausch mit Paulo Dybala spekuliert worden. Turin und Manchester sollen sich bereits über die Rahmenbedingungen einig gewesen sein, nach denen der Argentinier im Gegenzug für Lukaku zu den Engländern wechseln sollte. Allerdings vermutet die Daily Mail, dass der Deal am Veto von Dybala scheitern könnte. Sollte Lukaku, der in der vergangenen Saison nicht immer gesetzt war, trotzdem an Juventus verkauft werden, könne stattdessen Mandzukic in dem Transfer verrechnet werden.

Trotz der namhaften Konkurrenz, unter anderem in Person von Superstar Cristiano Ronaldo, kam Mandzukic in der abgelaufenen Saison regelmäßig zum Einsatz und erzielte bei sieben Vorlagen neun Tore in der Serie A. Einige Verletzungen bremsten den Kroaten allerdings aus und zwangen den Stürmer zu mehreren Zwangspausen. Zuletzt war der 33-Jährige auch mit Borussia Dortmund sowie dem FC Bayern München, für den Mandzukic bereits zwischen 2012 und 2014 gespielt hatte, in Verbindung gebracht worden.

Für Manchester United wäre der Kroate nach Aaron Wan-Bissaka und Talent Daniel James der dritte namhafte Neuzugang. Zudem soll der Transfer von Innenverteidiger Harry Maguire zu den Red Devils ebenfalls kurz vor dem Abschluss stehen. Für den 26-Jährigen von Leicester City soll eine Ablösesumme zwischen 87 und 93 Millionen Euro fällig werden - Rekord für einen Abwehrspieler.

