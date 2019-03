Marionette von Martin Kind? 96-Aufsichtsratkandidat Michael Dette: "Das bringt mich auf die Palme"

Bis zur Mitgliederversammlung bei 96 ist es noch etwas mehr als eine Woche. Sie als Sprecher der Kandidaten des Vereins: Wie fühlen Sie sich so kurz vor dem wichtigen Termin – und was erwarten Sie?

Es ist eine gewisse Spannung da – aber auch eine Vorfreude auf das Ereignis. Auf die Diskussion auf der Versammlung und die Vorstellung der Konzepte und Ideen. Wir sind da guter Dinge. Ich war auf den letzten zehn Versammlungen. Ich hoffe, dass die Stimmung ein bisschen weniger angeheizt ist als zuletzt. Und dass es wirklich nur um die Konzepte und die jeweiligen Kandidaten geht.

Die Gegenseite hat auch ihr Konzept präsentiert. Was halten Sie davon?

Ich habe das gelesen, aber ich finde unser Konzept überzeugend. Es ist nicht meine Art, bei anderen Konzepten etwas Negatives in den Vordergrund zu rücken. Aber: Nach dem, was ich da gelesen habe, bin ich der Meinung, dass unser Konzept viel weitreichender und überzeugender ist. Was auch insbesondere den Umgang mit dem Breitensport betrifft.

Was sagen Sie zu den Kandidaten der Gegenseite?

Wie gesagt: Wir schauen auf uns. Aber ich bin schon überrascht, dass das Konzept von Pro Verein „Vorwärts nach weit“ als Motto hat, aber eines der großen Themen die Aufarbeitung der Vergangenheit sein soll und einer der Kandidaten bereits im alten Aufsichtsrat dabei war und vor allem für gerichtliche Auseinandersetzungen stand. Ich kann auch keine Person entdecken, die für aktive Sportler stehen soll, die nicht Fußball bei 96 spielen.