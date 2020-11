Marius Bülter in Quarantäne: Union Berlin vermeldet positiven Corona-Fall

Marius Bülter vom 1. FC Union Berlin hat sich nach einem positiven Corona-Test in häusliche Quarantäne begeben. Der Offensivspieler wurde "positiv auf das Covid-19-Virus getestet", wie der Verein am Samstagabend mitteilte.

Der 27-Jährige, der im Sommer nach einer einjährigen, erfolgreichen Leihe fest vom 1. FC Magdeburg verpflichtet worden war, gehörte dem Kader nicht an, der am Samstag mit 5:0 gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld den höchsten Sieg in der noch jungen Bundesliga-Geschichte der Berliner gefeiert hatte.