Wolf stiehlt Meyer und Dennis die Show - Heldt über Matchwinner: "Wurde auch Zeit"

Max Meyer lief und lief und lief. Allerdings machte der 25-Jährige seine Meter am Sonntagnachmittag lange Zeit nicht auf dem Rasen. Nach einer ausgiebigen Aufwärmphase kam der unter der Woche ablösefrei verpflichtete Ex-Nationalspieler beim 3:1 seines neuen Klubs 1. FC Köln gegen Arminia Bielefeld erst in der 90. Minute in die Partie. Fast hätte es bei einer Chance in der Nachspielzeit sogar noch zu einem Treffer gereicht, doch im Fokus stand im Anschluss an die Partie ein anderer Spieler. Emmanuel Dennis vielleicht? Nein. Der vom FC Brügge zum Team gestoßene Stürmer stand zwar 82 Minuten auf dem Feld, Zählbares gelang ihm aber nicht. Stattdessen wurde einer zum Matchwinner, der in der gesamten Saison noch gar nicht ins Schwarze getroffen hatte.

Anzeige