Mariusz Zmijak: "Ich habe viel erlebt, aber nicht das Maximale erreicht"

Klangvolle Namen wie Holstein Kiel, VfB Oldenburg, Kickers Emden, TuS Dassendorf und PSV Neumünster stehen in seiner Vita als Spieler. Über 260 Oberligaspiele, zudem zehn Auftritte in der Regionalliga mit insgesamt 67 geschossenen Toren sind sehr beachtlich. Mariusz Zmijak ist in seiner aktiven Karriere viel herumgekommen. Angefangen hat alles im Alter von acht Jahren bei der SG Padenstedt. Rainer Stichert war der erste Vereinstrainer des heute 34-Jährigen. Eine Karriere mit zahlreichen Vereinswechseln sollte vor dem dribbelstarken Linksaußen liegen. Anzeige

DFB-Training mit den Boateng-Brüdern

Über die Umwege Gut Heil Neumünster, SV Tungendorf und FC St. Pauli heuerte Zmijak im Juli 2003 bei der U19 des heutigen Zweitligisten Holstein Kiel an. „Das war schon toll bei St. Pauli. Erstmals von Zuhause weg, aber nachher wurde es zu stressig. Hausaufgaben im Bus oder in der Bahn gemacht, kaum Freizeit, da war der Wechsel zur KSV nur logisch“, erklärt Zmijak. Bei den Störchen sollte er seine erfolgreichste Zeit als aktiver Spieler haben. „Ich bin von der A-Jugend in die 2te gekommen. Wir sind seinerzeit Vierter bei den Deutschen Amateurmeisterschaften geworden. Das war schon sehr beeindruckend“, erinnert sich Zmijak, der als U19-Spieler eine Einladung zur DFB-Nationalmannschaft bekam. „Ich habe es in den 35er Kader geschafft und habe in der Sportschule Wedau in Duisburg unter Trainer Uli Stielike mit Spielern wie Aaron Hunt, Patrick Ebert und den Boateng-Brüdern trainiert. Das war wirklich beeindruckend. In der 25er Kader habe ich es aber leider nicht geschafft“, so der Deutsch-Pole.

Wechsel zu Lech Posen scheitert - Nächste Station: VfB Oldenburg

Zur Saison 2007/08 erfolgte der Schritt in die erste Mannschaft der Kieler unter Trainer Peter Vollmann. „Wir sind direkt Meister geworden und in die Regionalliga aufgestiegen“, weiß Zmijak noch genau. Seine Leistung weckte Begehrlichkeiten, auch im Ausland. Ein Probetraining beim Polnischen Erstligisten Lech Posen ließ nicht lange auf sich warten. „Zwei Wochen war ich dort und habe die Zeit über im Hotel gewohnt. Schnell habe ich festgestellt, dass es viel zu weit entfernt von meinen Freunden und der Familie ist“, berichtet Zmijak. Es erfolgte der Wechsel zum VfB Oldenburg, der um den Aufstieg in die Regionalliga kämpfte. „Das war dramatisch. Das erste Spiel gegen den Goslarer SC hatten sie in Goslar mit 1:0 gewonnen. Vor dem Rückspiel habe ich dann den Vertag dort unterzeichnet. Völlig überraschend wurde das Rückspiel in Oldenburg mit 1:2 verloren, sodass wir die Saison 2009/10 in der Oberliga Niedersachsen antreten mussten. Die Enttäuschung war natürlich groß, aber mein Vertrag galt auch für die Oberliga“, ärgert sich Zmijak noch heute. Für den dribbelstarken Offensivakteur sollte es, wie er selber zugibt, die beste Zeit als aktiver Fußball werden. „Wir hatten mit Joe Zinnbauer in meinen Augen einen überragenden Trainer. Unvergessen sind die Spiele beim SV Meppen vor mehr als 10000 Zuschauern. Das waren schon Highlights“, gesteht Zmijak. Nachdem Zinnbauer beim VfB gefeuert wurde, zog es ihn zu Kickers Emden.

Wechsel zurück nach Neumünster

Im Sommer 2011 erfolgte dann der Schritt zurück nach Neumünster. „Ich wollte mich auf meinen Beruf konzentrieren. Nachdem ich mit Fußball meinen Lebensunterhalt verdient habe, wollte ich in Neumünster sesshaft werden“, so Zmijak. Die „Veilchen“ lockten den Offensivspieler an die Geerdtstraße. „Im zweiten Jahr sind wir in die Regionalliga aufgestiegen. Ich wollte aber nicht mehr jeden Tag trainieren und bin im Sommer 2013 dann zum Ortsnachbar PSV in die Oberliga gewechselt“, erklärt der Auszubildende zum Justizvollzugsbeamter diesen Schritt.



Serienmeister TuS Dassendorf lockt Zmijak

Ein Umzug zu seiner jetzigen Frau nach Hamburg brachte den Wechsel zum SV Henstedt-Ulzburg 2015 mit sich. Doch nach sechs Monaten wurde der Hamburger Serienmeister TuS Dassendorf auf Zmijak aufmerksam. Folglich zog es Zmijak zum finanzstarken Club in den Wendelweg nach Dassendorf. „Das war, neben dem finanziellen Aspekt, eine coole Saison. Wir hatten eine tolle Truppe und sind Meister geworden. Doch nach der Saison wollte ich endgültig kürzer treten“, so Zmijak, der dann noch für Germania Schnelsen, den Barsbüttler SV und nochmals für den PSV Neumünster auflief.

"Ich habe nicht das Maximale erreicht. In meiner Karriere war sicherlich mehr drin".

„Wenn ich so auf meine Karriere zurückblicke, muss ich schon feststellen, dass ich wirklich sehr viel erlebt habe und viele neue Herausforderungen gesucht habe. Jedoch muss ich ganz klar sagen, dass ich nicht das Maximum erreicht habe. Ich war zu schnell mit dem Erreichten zufrieden und habe nicht hart genug weitergearbeitet. Es war meine Einstellung, die vielleicht mehr verhindert hat. Ich hätte seinerzeit beim VfL Bochum II anfangen können. Wer weiß, wie meine Laufbahn dann gewesen wäre“, gesteht der derzeitige Trainer des SV Wasbek. „Ich möchte mein Wissen und meine Erfahrung an die jungen Spieler vermitteln. Das kann ich in Wasbek, mit meinem Vater Roman als Co-Trainer, ganz gut. Ich möchte mit den Jungs dort noch viel erreichen“, so der B-Lizenz-Inhaber, der seinen Vertrag beim Verbandsligisten verlängert hat.