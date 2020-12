Erleichterung bei Schalke 04: Mark Uth nach Kopfverletzung aus Krankenhaus entlassen - Rückkehr offen

Stürmer Mark Uth vom FC Schalke 04 hat das Krankenhaus nach seiner im Spiel beim FC Augsburg (2:2) erlittenen Kopfverletzung nach nur einer Nacht wieder verlassen können. Das teilten die Schalker am Montag mit. Dem 29 Jahre alten Uth gehe es den Umständen entsprechend gut. Er werde sich weiteren Untersuchungen unterziehen und durch die medizinische Abteilung des Klubs weiter intensiv betreut. Offen ist jedoch, wann der Profi ins Training zurückkehren kann.

Uth war nach einem Zusammenprall mit dem Augsburger Felix Uduokhai mit dem Kopf auf dem Rasen gefallen, benommen liegen geblieben und zwischenzeitlich ohnmächtig. Rettungskräfte eilten herbei, versorgten Spieler medizinisch, legten ihm eine Infusion und brachten ihn schließlich ins Krankenhaus . Die Partie, bei der die Schalker in der Schlussphase nach langer 2:1-Führung doch noch den 2:2-Ausgleich hinnehmen mussten, war für mehrere Minuten unterbrochen. Auch ein Abbruch der Begegnung stand zwischenzeitlich im Raum.

Uth hatte sich noch am Sonntagabend über sein Instagram-Profil aus dem Krankenhaus gemeldet und erste Entwarnung gegeben. "Mir geht's soweit ganz gut", schrieb der frühere Hoffenheimer und Kölner unter anderem. Er kündigte an, das Krankenhaus vielleicht schon am Montag wieder verlassen zu können und bedankte sich zudem für die zahlreichen Genesungswünsche.