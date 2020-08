Schalke-Sportvorstand Schneider geht 1. FC Köln wegen Werben um Uth an: "Gehört sich nicht"

Nach seiner Ausleihe in der abgelaufenen Bundesliga-Rückrunde zum 1. FC Köln befindet sich Mark Uth inzwischen wieder in Diensten seines ursprünglichen Arbeitgebers FC Schalke 04. Dass die Kölner nach wie vor Interesse an dem Angreifer signalisieren, passt Sportvorstand Jochen Schneider so gar nicht.