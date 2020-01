Medien: Kuriose Klausel in Vertrag von Mark Uth - Köln-Profi darf nicht gegen Schalke spielen

Der ehemalige Nationalspieler Mark Uth wird die Rückrunde für den 1. FC Köln bestreiten. Schalke 04 hat seinen Stürmer an den Bundesliga-Rivalen ausgeliehen. Doch die Schalke-Verantwortlichen sollen eine ganz spezielle Klausel in den Vertrag eingearbeitet haben. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge darf der Stürmer im Bundesliga-Rückspiel am 29. Februar nicht gegen seinen "Stammklub" FC Schalke auflaufen. Offenbar war dies eine Bedingung der Schalker für die Vertragsunterzeichnung.

Im Gegenzug soll Köln keine Leihgebühr für den Stürmer zahlen sollen. Wie die Bild berichtet, soll Köln jedoch eine Zahlung in Höhe von 350.000 Euro an Schalke überweisen, falls der FC den Klassenerhalt am Ende der Saison perfekt machen sollte. Köln-Manager Horst Heldt wollte sich jedoch nicht zu Vertrags-Details äußern.