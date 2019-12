Mark van Bommel entlassen: PSV Eindhoven trennt sich von Ex-Bayern-Kapitän

Der holländische Spitzenklub PSV Eindhoven hat sich von Trainer Mark van Bommel getrennt. Der frühere Kapitän des FC Bayern München wurde nach einer negativen Entwicklung in den vergangenen Wochen am Montagmorgen entlassen. Zuvor hatte der 24-malige Meister der Eredivisie mit 1:3 bei Feyenoord Rotterdam verloren. Nach 17 Saisonspielen ist Eindhoven nur Vierter, hat bereits zehn Punkte Rückstand auf die Führenden Ajax Amsterdam und AZ Alkmaar.

Mark van Bommel spielte von 2006 bis 2012 beim FC Bayern

Van Bommel, der nach anfänglichen Erfolgen sogar als neuer Trainer des FC Bayern im Gespräch war , hatte den Job bei seinem Ex-Klub (1999 bis 2005 und 2012/13) im Juni 2018 angetreten, nachdem er zuvor als Co-Trainer seines Schwiegervaters Bert van Marwijk in Saudi-Arabien und Australien arbeitete. Parallel war er als Chefcoach der A-Junioren Eindhovens verantwortlich.

In der vergangenen Saison hatte der 42-Jährige mit der PSV die Meisterschaft in der Eredivisie nur knapp verpasst, seit Sommer ist die Entwicklung allerdings vor allem negativ - was dem einstigen "Aggressive Leader", der von 2006 bis 2012 beim FCB unter Vertrag stand, nun zum Verhängnis wurde.