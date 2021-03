"Marketing mit Menschenrechten": Heftige Kritik an DFB-Video zu "Human Rights"-Aktion auf Twitter

Die Menschenrechts-Aktion der deutschen Nationalmannschaft vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Island sorgt weiter für viel Aufsehen. Nach den überwiegend positiven Reaktionen rund um das Spiel in Duisburg am Donnerstagabend bekommt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) für die Veröffentlichung eines Videos unter dem Titel "Making of.. #HUMANRIGHTS" nun aber auch Kritik. Anzeige

Am Freitagabend hatte der Verband im Internet einen 63-Sekunden-Clip veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie unter anderen Kapitän Manuel Neuer, Ilkay Gündogan und Leroy Sané ihre schwarzen T-Shirts mit den Buchstaben in weißer Farbe bemalen. Diese hatten die elf Spieler dann als Schriftzug "Human Rights" (Menschenrechte) vor dem Anpfiff zum mit 3:0 gewonnenen Spiel gegen Island präsentiert. Damit zielte die Mannschaft auch auf die Arbeitsbedingungen im WM-Gastgeberland Katar ab.

Wie bei vielen DFB-Aktionen der jüngeren Vergangenheit wurde die Veröffentlichung des Videos nun im Internet mehrfach kritisch kommentiert. Der Vorwurf: Der gute Grundgedanke der Aktion werde durch ein Marketingvideo verwässert und beschädigt, äußerten mehrere Nutzer. Es wurde moniert, dass "Marketing mit Menschenrechten" gemacht werde. "Ihr macht allen Ernstes ein heikles Thema wie Menschenrechte zur hippen Imagekampagne", schrieb ein Twitter-User. Kritisch wurde auch die Doppelmoral thematisiert, dass zum Beispiel die Bayern-Spieler bei ihrem Klub gleichzeitig Werbung für die Fluglinie aus Katar machen und dort regelmäßig ihr Trainingslager abhalten.

