Marketingvorstand Alexander Jobst optimistisch: Lizenzen von Schalke 04 nicht in Gefahr

Marketingvorstand Alexander Jobst sieht die Lizenz für den finanziell angeschlagenen FC Schalke 04 weder in der ersten noch in der zweiten Bundesliga als gefährdet an. Auch für den Fall, dass der Tabellenletzte der Bundesliga nach einem Abstieg nicht sofort wieder aufsteigen würde, sei auch ein weiteres Jahr in der 2. Liga zu verkraften. "Wir planen mit wirtschaftlicher Vernunft, sodass ein zweites Jahr 2. Liga - sollte der Aufstieg nicht sofort gelingen - den Klub nicht in seiner Existenz infrage stellen würde", sagte Jobst im Interview der Funke-Mediengruppe (Freitag). "Das Ziel im Falle eines Abstiegs ist der sofortige Wiederaufstieg. Danach richten wir uns aus."

