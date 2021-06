UEFA sperrt Marko Arnautovic nach verbaler Entgleisung - Österreicher fehlt gegen die Niederlande

Die österreichische Nationalmannschaft muss in ihrem zweiten EM-Gruppenspiel am Donnerstag gegen die Niederlande auf Marko Arnautovic verzichten. Nach der verbalen Entgleisung beim Jubel über seinen Treffer zum 3:1-Endstand am Sonntag in Bukarest gegen Nordmazedonien sperrte die UEFA den früheren Bundesliga-Profi von Werder Bremen für eine Partie. Damit kann der 32-Jährige, der seit 2019 in China aktiv ist, erst zum Vorrundenabschluss am 21. Juni gegen die Ukraine wieder eingesetzt werden. Anzeige

"Ich habe mein Fehlverhalten beim Torjubel aus eigener Initiative, noch bevor ein Verfahren eingeleitet wurde, öffentlich eingestanden und mich dafür entschuldigt. Es hat bedauerliche Äußerungen von beiden Seiten gegeben, aber auch Provokationen sind keine Rechtfertigung für mein Verhalten. Direkt nach dem Spiel hat es eine Aussprache und eine gegenseitige Entschuldigung gegeben", wird Arnautovic in einer Mitteilung des österreichischen Verbandes zitiert: "Ich bin mit Menschen aus den verschiedensten Ländern und Kulturen aufgewachsen und stehe ganz klar für Vielfalt. Das weiß jeder, der mich kennt. Es ist mir persönlich sehr wichtig, das zu betonen. Ich stehe gemeinsam mit dem ÖFB für Toleranz und Integration in allen Bereichen der Gesellschaft."

Arnautovic weiter: "Gerade weil mir durch meine eigene Geschichte Integration so ein Anliegen ist, möchte ich diesen Fall zum Anlass nehmen und 25.000 € für mein Integrationsprojekt, bei dem ich selbst als Schirmherr auftrete, zur Verfügung stellen, damit mein schlechtes Verhalten auch eine gute Konsequenz für mehr Zusammenhalt hat. Ich möchte vor allem Kindern und Jugendlichen ein gutes Vorbild sein." ÖFB-Teamchef Franco Foda betonte, dass er gegen die Ukraine wieder auf den Angreifer zurückgreifen werde.





Am Dienstag hatte die UEFA mitgeteilt, ein Ethik- und Disziplinarverfahren gegen Arnautovic eingeleitet zu haben. Dem serbisch-stämmigen Stürmer wurde vorgeworfen, den gegnerischen albanisch-stämmigen Spieler Ezgjan Alioski beleidigt und dabei auch rassistische Äußerungen getätigt zu haben. Serben und Albaner gelten seit Jahrzehnten als verfeindet. Der Verband Nordmazedoniens hatte am Montagabend bei Facebook mitgeteilt, ein Beschwerdeschreiben an die UEFA geschickt zu haben, in dem "die schärfste Strafe für den österreichischen Nationalspieler" gefordert werde. Was genau Arnautovic rief, ist unklar. "Das Publikum jubelte und ich konnte nicht genau hören, was Marko Arnautovic mir zurief", sagte Alioski.

Unmittelbar nach dem Tor am Sonntag war zu sehen gewesen, wie David Alaba, der Kapitän der Österreicher, versucht hatte, Arnautovic beim Jubeln den Mund zu zu halten. Der Stürmer hatte anschließend die Kritik an seinem Verhalten klar zurückgewiesen. "Ich bin kein Rassist und werde niemals einer sein", hatte Arnautovic am Montag im Teamquartier im österreichischen Seefeld betont. Bei Instagram fügte der frühere Bremer hinzu: "Es gab gestern ein paar hitzige Worte in der Emotion des Spiels, für die ich mich entschuldigen möchte - besonders bei meinen Freunden in Nordmazedonien und Albanien." Der Nordmazedonier Alioski hatte nach der Partie gesagt, Arnautovic habe sich schon unmittelbar nach dem Spiel bei ihm entschuldigt.

