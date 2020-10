Wunschspieler Grujic begründet Absage: Bei Werder Bremen "keine Perspektive gesehen"

Am letzten Transfer-Tag hat sich Werder Bremen intensiv um ihn bemüht - doch Marko Grujic sagte den Norddeutschen ab , wechselte stattdessen auf Leihbasis vom FC Liverpool zum FC Porto . Über die Gründe für den Schritt nach Portugal - und die zeitgleiche Absage an den SVW - sprach der Mittelfeldspieler mit der serbischen Tageszeitung Alo. Der 24-Jährige hatte bei den Bremern offenbar kein gutes Gefühl.

Grujic entschied sich also für Porto. Er wollte "zu einem stabilen Klub mit Ambitionen, der Champions League spielt", resümierte Grujic. Dies sei in Porto der Fall. Die Portugiesen spielen in der Königsklasse in einer Gruppe mit Manchester City, Olympiakos Piräus und Olympique Marseille und dürften realistische Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde haben. Er sei "überzeugt, dass dies die richtige Wahl ist", sagte Grujic mit Blick auf seinen neuen Arbeitgeber.