Ferencvaros Budapest als zwölfte Profi-Station: Marin über Ziele, Fans und Personal beim Stöger-Klub

Ein Vereinswechsel ist für Marko Marin nichts Neues. Sein Engagement bei Ferencvaros Budapest markiert bereits die zwölfte Profi-Station des inzwischen 32-Jährigen. Beim von Ex- Bundesliga -Coach Peter Stöger trainierten ungarischen Meister unterzeichnete der Offensivspieler einen Ein-Jahres-Vertrag mit der Option auf eine weitere Saison. " Es gab mit Ferencváros immer mal wieder zwischendurch Kontakt in den letzten Jahren. Dieses Jahr hat es dann geklappt, ich habe mich gut dabei gefühlt ", erklärt Marin im Interview mit transfermarkt.de das Zustandekommen des Transfers.

Die Beweggründe für den Sprung nach Ungarn sind für den zuletzt vereinslosen Ex-Nationalspieler klar: "Es handelt sich um einen Traditionsklub und den größten Verein des Landes, der um die Meisterschaft spielt und in Europa das dritte Jahr in Folge vertreten ist. Ich finde, Ferencváros ist eine spannende Aufgabe." Ziel sei es, im Europapokal zu überwintern, um in der Rückrunde auf internationaler Bühne angreifen zu können. Einen ersten Rückschlag erlitten die Ungarn aber bereits, kassierten zum Auftakt der Gruppenphase ein knappes 1:2 gegen Bayer Leverkusen.