Ex-Nationalspieler Marko Marin verlängert Vertrag bei Roter Stern Belgrad

"Ich bin glücklich über den neuen Vertrag. Seit meiner Kindheit bin ich Anhänger dieses Klubs“, sagte Marin, der in Bosanska Gradiška (heute Bosnien-Herzegowina) geboren wurde. In der Bundesliga spielte er für Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen, 2012 wagte er den Sprung zum FC Chelsea. In London wurde Marin jedoch nie glücklich und wurde von den Engländern binnen drei Jahren an vier verschiedene Vereine verliehen. Über Olympiakos Piräus kam er schließlich nach Belgrad.