Nach Achtelfinal-Aus von Frankreich, Deutschland und Co.: So viele Marktwert-Milliarden hat die EM verloren

Dabei liegen die Niederländer im Ranking der teuersten ausgeschiedenen Achtelfinalisten nur auf dem vierten Platz – abgeschlagen hinter Portugal (827,5 Mio. Euro), Deutschland (936,5 Mio. Euro) und Spitzenreiter Frankreich (1,03 Mrd. Euro). Ein eindrücklicher Vergleich: Betrachtet man den reinen Marktwert, ist der gesamte 26er-Kader der Tschechen fast so viel wert (186 Mio. Euro) wie Frankreichs Stürmer-Duo Kylian Mbappé (160 Mio.) und Karim Benzema (25 Mio.).

Wenn Tschechien am Samstag im Viertelfinale der EM auf Dänemark trifft (18 Uhr/ARD und Magenta TV), werden sich so manche internationale Topstars auf dem heimischen Sofa oder im Urlaub noch einmal ärgern: Auf dem Papier hätten Top-Nationen wie Frankreich und die Niederlande niemals ausscheiden dürfen. Der Marktwert der Spieler, die im Achtelfinale scheiterten, beträgt laut transfermarkt.de insgesamt 4,5 Milliarden Euro! Der Kader der Holländer (607,05 Mio.) ist allein rund 100 Millionen Euro mehr wert als die beiden von Niederlande-Bezwinger Tschechien und Dänemark zusammen (496,7 Mio. Euro).

Mit England (1,26 Mrd. Euro) und Frankreich sind zwei "Milliarden-Teams" zur EM angetreten. Nur England hat es ins Viertelfinale gepackt – und sorgt damit maßgeblich dafür, dass die Marktwerte der Achtelfinal-Gewinner in Summe etwas höher liegen (4,57 Mrd. Euro) als die der Ausgeschiedenen (4,49 Mrd. Euro) - aber nur knapp. Am spektakulärsten war auch in dieser Hinsicht das Aus der Franzosen gegen die Schweiz im Elfmeterschießen. Auf dem Papier trennen die beiden rund 800 Millionen Euro.