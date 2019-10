Neue Bundesliga-Marktwerte: Perisic fällt bei FC Bayern ab - Kostic macht großen Sprung

Neue Marktwerte beim Portal transfermarkt.de für rund 100 Erstliga-Profis - und bei den Top-Spielern hat sich schon kurz nach Bundesliga-Saisonstart einiges getan. Besonders der FC Bayern München darf sich über einige Marktwert-Verbesserungen seiner Profis freuen - muss allerdings auch einen der höchsten Verluste eines Topspielers in Form von Neuzugang Ivan Perisic hinnehmen. Die Leihgabe von Inter Mailand verliert nach der neuen Schätzung sechs Millionen Euro an Wert. Beim BVB gibt es mit Paco Alcacer (plus 13 Millionen Euro) einen klaren Gewinner - in Form von Mario Götze (minus drei Millionen Euro) allerdings auch einen Verlierer