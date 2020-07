Neue 96-Marktwerte: Maina steigt auf 9 Millionen Euro, Hübers größter Gewinner

Am Mittwoch hat das Wechselfenster geöffnet, bis zum 5. Oktober können in diesem Sommer/Herbst Transfers getätigt werden. Aufgrund der Corona-Pandemie und ihrer Folgen ist das Fenster in Abstimmung mit der FIFA auch in Deutschland deutlich länger geöffnet als sonst. Pünktlich dazu hat das Online-Portal transfermarkt.de die Marktwerte der 2. Bundesliga aktualisiert.

Timo Hübers ist der größte Gewinner

Dabei sind rund 100 Profis mit einem neuen Marktwert ausgestattet worden. Es ist das erste Update nach dem Marktwert-Schnitt Anfang April, bei dem alle Werte aufgrund der Corona-Krise pauschal um bis zu 20 Prozent heruntergestuft worden waren. Beim aktuellen Update stehen vor allem Talente und Spieler im Fokus, die ihren Status zuletzt verbessert bzw. verschlechtert haben oder aktuell mit neuen Klubs in Verbindung gebracht werden.

Letzteres gilt auch für Linton Maina, der kurz vor einem Wechsel zum VfL Wolfsburg steht, bis dahin aber weiterhin wertvollster Spieler von Hannover 96 ist. Seinen Marktwert konnte der Flügelflitzer von 6,3 Millionen Euro um 42,9 Prozent auf 9 Millionen Euro steigern. Größter Gewinner ist allerdings Timo Hübers, der nicht mehr 400.000, sondern 750.000 Euro wert ist - ein sattes Plus von 87,5 Prozent. Wie sich die Marktwerte der weiteren 96-Profis (meist zum Negativen) entwickelt haben, seht ihr in unserer Galerie...