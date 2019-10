Marktwert-Update: Dayot Upamecano nun einer der teuersten Spieler bei RB Leipzig

Leipzig. Dass Dayot Upamecano zu den absoluten Leistungsträgern von RB Leipzig gehört, ist für die Fans des Bundesligisten keine Neuigkeit. Nun schlägt sich diese Tatsache auch in der am Mittwoch veröffentlichten aktualisierten Marktwert-Übersicht von transfermarkt.de nieder. Dort verbucht der Franzose ein sattes Plus von 33,4 Prozent und gehört mit einem Marktwert von jetzt 40 Millionen Euro zu den wertvollsten Akteuren im Team von Julian Nagelsmann. Teuerster RB-Mann bleibt weiterhin Stürmer Timo Werner (65 Millionen Euro) vor Ibrahima Konaté (45 Millionen Euro).

Bei der Berechnung des Marktwertes sind unter anderem sportliche Leistungen und das Alter des Spielers relevant. Außerdem fließen die Zukunftsperspektive, die real existierende Nachfrage am Transfermarkt oder etwaige bisher gezahlte Ablösesummen in die Kalkulation ein. Zudem gibt es Faktoren wie Prestige und marketingtechnische Aspekte, die allesamt Einfluss haben können. Die Bundesliga wird zweimal im Jahr einem kompletten Marktwert-Update unterzogen werden soll, einmal in den Sommermonaten, einmal in der Winterpause. Dazwischen (Herbst- bzw. Frühjahrsmonate) werden nur vereinzelte Marktwertänderungen bei außergewöhnlich formstarken/-schwachen Spielern durchgeführt. Aktuell gibt es für 100 der 537 Profis ein Update.