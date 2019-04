Köln-Trainer Anfang nach Herzinfarkt seines Vaters: "Haben Hoffnung, dass er gesund wird"

Der Zustand bleibt kritisch: Markus Anfangs Vater, der während der Partie des 1. FC Köln beim MSV Duisburg am vergangenen Mittwoch (4:4) einen Herzinfarkt erlitten hatte, ist allmählich auf dem Weg der Besserung. Das bestätigte der Coach des FC auf der Pressekonferenz am Freitagmittag. Dort hat sich Anfang erstmals über den tragischen Vorfall um seinen Vater Dieter geäußert. "Wir haben als Familie eine schwierige Situation", sagte er dennoch.

Anfang ist optimistisch

Trotz der kritischen Lage hat der 44-Jährige einen optimitischten Blick in die Zukunft gewagt. "Wir haben Hoffnung, dass er wieder gesund wird, aber die Situation ist immer noch ernst" , erklärte Anfang. Laut Informationen der Bild liegt Dieter Anfang derzeit im künstlichen Koma.

"Mein Vater ist durch und durch Fußballer"

Dass Anfang bereits zwei Tage nach dem Notfall wieder voll für den FC da ist, habe unter anderem mit der Einstellung seines Vaters zu tun. Am Montag (20.30 Uhr/Sky) steht der Zweitliga-Gipfel gegen den Tabellenzweiten Hamburger SV an. "Mein Vater ist durch und durch Fußballer. Er hätte sich gewünscht, dass ich heute hier sitze und die Mannschaft auf das Spiel vorbereite", betonte Anfang.

Außerdem sei der Sport so etwas wie der Retter in der brenzligen Situation gewesen: „Die Ärzte sagten, es gibt nur zwei Orte, an denen man einen solchen Herzinfarkt überstehen kann: Im Flughafen und im Stadion.“

Mit Blick auf das Duell gegen den HSV ist er guter Dinge. "Es ist ein besonderes Spiel. Jeder in der Mannschaft brennt darauf, eine richtig gute Leistung zu zeigen", machte Anfang deutlich.