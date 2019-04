Armin Veh erklärt das Aus von Markus Anfang und spricht über die Trainersuche beim 1. FC Köln

Zweitligist 1. FC Köln will sich bei der Suche nach einem neuen Coach für die nächste Saison Zeit nehmen. „Ich glaube, dass man schlecht handelt, wenn man sich unter Zeitdruck setzen lässt“, sagte Sport-Geschäftsführer Armin Veh am Montag, zwei Tage nach der Beurlaubung von Cheftrainer Markus Anfang. Interimscoach André Pawlak hatte am Vormittag erstmals das Training des Liga-Spitzenreiters geleitet. Mit ihm ist laut Veh klar vereinbart, dass er die Mannschaft für die kommenden drei Spiele bis zum Saisonende führen wird.