Impfpass-Affäre: DFB-Sportgericht sperrt ehemaligen Werder-Trainer Markus Anfang für ein Jahr

Markus Anfang darf wegen der Nutzung eines gefälschten Impfpasses in dieser Saison nicht mehr als Trainer arbeiten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den ehemaligen Chefcoach des Zweitligisten Werder Bremen am Mittwoch rückwirkend ab dem 20. November für ein Jahr, setzte diese Strafe aber ab dem 10. Juni zur Bewährung aus. Nachdem staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen ihn eingeleitet worden, war, hatte Anfang im vergangenen November sein Amt bei Werder aufgegeben. Der Klub wird inzwischen von Ole Werner betreut. Zudem muss Anfang eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro zahlen.

